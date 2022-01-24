İstanbul’da kar yağışı: Metro ve Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken Metro ve Marmaray seferlerinin saatleri 02.00’ye kadar uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Metro İstanbul’un aktardığına göre M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarında 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarında 15 dakika, T5 hattında 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.

#MetroDuyuru

Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. 📢



🔴M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika



🔴T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika



🔴 T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) January 24, 2022

İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16:24’te paylaştığı bir tweet’te ise ikinci bir duyuruya kadar Trakya’dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulunarak İstanbullulardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını istedi.

Kıymetli Sürücüler,



İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️



Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Vali başka bir paylaşımında ise önlem olarak kentteki AVM’lerin 19.30’da kapatılacağını bildirdi.

Kıymetli İstanbullular,



İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;



⏰19.30’da KAPATILACAKTIR❗️



Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/Sv8Q1K4Z8D — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Yerlikaya daha sonra kentteki otogarlardaki çıkışların da durdurulduğunu aktardı.

Yerlikaya, saat 22.49’daki tweet’inde yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.