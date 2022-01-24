Yüksek enflasyon ve TL’deki sert kayıplar sonrası çalışanın zam beklentisi yüzde 41

Art arda gelen zamlar, yüksek asgari ücret artışı ve yıl sonu enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra çalışanların ücret beklentileri de netleşmeye başladı.

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye’nin yaptığı ‘ücret artış trendleri ara anketi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

399’u yabancı, 200’ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2’lere ulaştı.

Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 oldu.

2021 yılındaysa yabancı sermayeli firmalar yüzde 19,9, yerli sermayeli firmalar ise yüzde 25,3 oranında ücret artışı yapmıştı. Toplamda ücret artışı oranı ise yüzde 21,7 olarak kaydedilmişti.

Anketin sonuçlarına göre ayrıca geçen yıllara oranla yılda iki kere ücret artışı yapma eğilimi de arttı. Ücretleri yılda iki kez artıracağını belirten şirketlerin oranı yüzde 20,4’a ulaştı. Yılda bir kez ücret artıran firmaların yüzde 66’sıysa bunu ocak ayında yapacağını söylüyor.

Türkiye’de aralık ayıyla birlikte enflasyon son 19 yılın zirvesine çıkarak yüzde 36,08’e ulaştı. TL’nin sadece geçen yıl yaşadığı kayıpsa yüzde 45’in üstünde. İşçinin eline bu ay geçmeye başlayacak asgari ücretse yüzde 50’nin üstünde artırılarak 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.