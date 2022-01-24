KIlıçdaroğlu’ndan solda ittifak vurgusu: Millet ittifakının yararına olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sol parti ve oluşumların ittifak kurma girişimlerini olumlu bulduğunu, böyle bir ittifakın ‘HDP’nin suçlanmasını ortadan kaldıracağını’ söyledi.

Solda ittifak için ilk toplantı geçen hafta düzenlenmişti.

HDP, Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileri geçen hafta ‘demokrasi ittifakı’ gündemiyle bir araya gelmişti.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifak için “Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir” dedi.

Soldaki olası ittifakı birden fazla nedenden ötürü olumlu bulduğunu ifade eden CHP lideri, şöyle devam etti: “Birinci nedeni şu: Az önce ifade ettim, üçüncü ittifak, diğer iki ittifak içinde yer bulamayan partiler, üçüncü bir ittifak oluşturarak parlamentoya daha güçlü gelmenin yollarını arıyorlar. O da bunların demokratik hakkı ve bu haklarını kullanıyorlar. İkincisi, ittifaka dahil olmadığı halde bir parti, ittifaka dahilmiş gibi gösterilerek bir anlamda, bir partinin suçlanmasını veya birden fazla partinin, yani HDP’nin, suçlanmasını ortadan kaldıracaktır. Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Dolayısıyla gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır. İkinci büyük yararı da bu. Bu açıdan ben, üçüncü bir ittifakın kurulmasını gayet güzel ve doğru buluyorum.”

Kılıçdaroğlu, “Millet ittifakının da yararına olacak herhalde” sorusuna “Evet” yanıtını vererek, “Millet ittifakını suçlayarak ve millet ittifakının, içinde olmadığı bir partiyi ittifakın içindeymiş gibi göstererek suçlamasının önüne geçilecek” diye de ekledi.

‘Aday tartışmak gereksiz’

CHP lideri aday tartışmalarına da değindi: “Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksizdir. Yeri, zamanı gelince hepimiz masaya oturur tartışırız.”

Kurultay neden ertelendi?

Kılıçdaroğlu, temmuzda yapılması planlanan 38’inci olağan kurultayın CHP Parti Meclisi’nce bir yıl ertelenmesi kararı da değerlendirerek, şunları kaydetti: “‘Niye yapmadınız’ diye bir soru gelmedi. Çünkü örgüt de seçime hazır ve seçim hazırlığı yapıyor. Biz de seçime hazırız ve seçim hazırlığı yapıyoruz. Sandık görevlilerini belirliyoruz şimdi. Sandık görevlilerinin belirlendiği bir ortamda, her okulda mutlaka bir avukat olsun arayışının olduğu ve bunun çabasının harcandığı bir ortamda biz nasıl kurultay yapacağız? Amaç, Türkiye genelinde her sandıkta mutlaka bir gözlemci olsun, yeteri kadar müşahit olsun, ayrıca sandıkların konulduğu okullarda da mutlaka bir gönüllü avukat olsun, uyuşmazlık çıktığı zaman hemen rahatlıkla başvurabilecekleri bir kişi olsun. Bu çalışmalar zaten şu anda yapılıyor. Epey de bir mesafe alındı ama bunu zaman içinde giderek büyüteceğiz.”