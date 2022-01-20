TKP, ittifak için iki partiyle görüşüyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sekiz sol parti ve oluşumun ittifak kurma çabalarına dahil olmama gerekçelerini ‘kırmızı çizgileri’yle açıkladı.

HDP, Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileri geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Okuyan, seçimleri ve seçim dışında uzun vadeli mücadeleyi de içine alan ittifak kavramının hakkını verebilecek tek şeyin, belli ilkeler etrafında bir araya gelebilmek olduğunu söyledi.

TKP’li yönetici, ortak mücadele hattı oluşturmak için laiklik, anti emperyalizm ve sınıf ekseninin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek “Toplantıya giderken de çıkarken de o toplantının bileşenleriyle böyle bir ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik” dedi.

Okuyan, peşin hükümlerle hareket etmediklerini ancak kendi düşündükleri program ve ilkeler etrafında ittifak görüşmesinden bir şey çıkmayacağını kaydetti.

Okuyan şunları kaydetti: “Türkiye’de güncel, yakıcı meseleler oluyor. Parti kapatma davası, seçim yasasıyla ilgili bir oldubitti, siyasi cinayet olur, o konuya dair ortak tutum alabilecek kesimler arasında bir diyalog açılabilmeli. Her zaman böyle bir diyalogdan yanayız. Bu nedenle toplantıya gittik. Toplantının, daha öte bir anlamı yoktu. Zaten bu toplantıya davet eden parti de bir ittifak görüşmesi için davet etmedi. Kırmızı çizgilerini esnetme ya da tartışmaya açma gibi durumlarımız hiçbir şekilde yok. Soldaki değişik kesimlerle görüşürüz. HDP önemli bir parti, onlarla da görüşürüz ancak HDP ile ayrım noktalarımızı HDP de bütün kamuoyu da biliyor. Toplantının son derece saygılı, herkesin birbirini anladığı, dinlediği bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim ama bu kadar.

Türkiye’de devrimci hareketin bağımsız sınıf çizgisini öreceğiz. Ya birlikte birileriyle yapacağız ya da tek başımıza yolumuza devam edeceğiz. İttifak konusunda EMEP ve SOL Parti’yle görüştük, bunu da daha önce ilan ettik. ‘Seçim yok, ittifak nereden çıktı?’ yaklaşımında değiliz. İlkesel birliktelik sağlanırsa ittifaklara açığız. Neden ittifaktan uzak duralım? Savunduğumuz ilkeler etrafında oluşabilecek her ittifaka yapıcı bir şekilde katılırız. Zaten üç parti olarak görüşmeler sağlıyoruz. Görüşmelerde daha ileri aşama için uğraşıyoruz. Üç parti de kendi iç hazırlıklarını tamamladı, ocak ayının ilk yarısında kendi iç süreçlerini halletti. Şu anda yol alabilecek, yol alamasak da kamuoyuna bunun gerekçelerini açıklayabilecek durumdayız.”