Solda ittifak için ilk görüşme

HDP, TİP, SMF, EMEP, TÖP, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileri, ‘demokrasi ittifakı’ gündemiyle bir araya geldi. Sol Parti’nin katılmadığı toplantıda ‘ortak mücadele’nin ‘Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi’ hedeflendi.

Toplantıya katılmayacağını açıklayan Sol Parti’nin Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen, “Bugün ittifakları öne alan, milletvekilliğini öne alan bir tartışmayı doğru bulmuyoruz” demişti.

Görüşme sonrası basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.”

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle sıralandı: