Solda ittifak görüşmeleri: TKP, Sol Parti ve EMEP ne diyor?

ALTAN SANCAR

HDP, TİP, SMF, EMEP, TÖP, Sol Parti, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcilerinin, ‘demokrasi ittifakı’ gündemiyle bir araya geleceği haberlerinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol Parti görüşmelere katılmayacağını açıklarken TKP’nin görüşmelere katılacağı, ancak ittifakın bir parçası olmanın gündemlerinde olmadığı görüşünü aktaracakları öğrenildi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın geçen hafta Diken’e açıkladığı ‘demokrasi ittifakı’ görüşmelerinin ilki yarın düzenlenecek. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan görüşmelere ilişkin Diken’e açıklamalarda bulundu.

Sol Parti: İttifakları öne almayı doğru bulmuyoruz

Yarınki toplantıya katılmayacağını açıklayan Sol Parti’nin Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen, “Bugün ittifakları öne alan, milletvekilliğini öne alan bir tartışmayı doğru bulmuyoruz” dedi. İşleyen, seçimin hangi koşullarda yapılacağının belli olmadığı görüşünü dile getirerek, muhalefetin seçim kazanılmış gibi seçim sonrası tabloyu tartıştığını söyledi.

İşleyen’e göre AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koşullarını kendi belirleyeceği bir seçim için hazırlıklar yapıyor. Sol Parti başkanlar kurulu üyesi kararlarının gerekçesini şöyle açıkladı: “Erdoğan kimi zaman tehditlerle kimi zaman HDP’ye dönük kapatma davası ile süreci şekillendirmek istiyor. CHP’ye dönük süreci de oraya doğru götürmek istiyor. Süreç yeni hamlelere gebe, biz de bu nedenle hangi koşulda yapılacağını seçime odaklanmayı, parlamentoda kimin nasıl temsil edileceği üzerinden tartışmayı doğru bulmuyoruz. Bizler aksine seçim koşullarını bugünden belirlemeye dönük toplumsal muhalefeti örgütlemeyi ve dikkati buraya çekmeyi istiyoruz. Kararımızın altındaki gerekçe bu ve bu kararı duyurulmadan önce HDP ile de paylaştık.”

TKP: İttifakın parçası olma gündemimiz yok!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise toplantıya katılacaklarını ve görüşlerini taraflara ileteceklerini belitti. Okuyan, “Demokrasi İttifakı’nın parçası olma gibi bizim bir gündemimiz yok” diyerek TKP’nin görüşünü açıkladı.

Okuyan, görüşlerini medya üzerinden açıklamak yerine toplantıya katılarak, taraflara doğrudan görüşlerini aktaracaklarını belirterek şunları söyledi: “Bizim Demokrasi İttifakı gibi bir adlandırmayla ilgimiz bulunmuyor. Bizler elbette bazı partiler ile en geniş mücadele platformunun oluşması için görüşmelerde bulunuyoruz. Fakat somut olarak HDP’nin başını çektiği Demokrasi İttifakı’nın parçası olmak gibi bir gündemimiz yok. Toplantıda yaklaşımımızı ve önerilerimizi paylaşacağız. Tartışma konusu bir sol ittifak mı yoksa daha geniş güçlerin ittifakı mı? HDP defalarca ‘İttifakı soldan ibaret görmüyoruz’ açıklaması yaptı.

Benzer yaklaşımı olan partiler de var ve buna saygı duyarız. Bizim parti olarak solun temel ilkelerini savunan bir ittifak arayışımız var. Bunun adı ‘sol ittifak’ mı olur başka bir şey mi bilemeyiz. Solun temel ilkeleri var ve bunun dışına çıkmamız söz konusu olamaz. Ama öyle gündemler olur ki yan yana gelir ve mücadele ederiz. Her türlü iletişim kanalını açık tutuyoruz. Ancak mesele ittifak ise bunun ilkeli olması gerektiğini düşünüyoruz ve laiklik, sınıf ekseni ve anti emperyalist olması gerektiği gibi çizgimiz var. Burada en küçük bir esnememiz olmayacak. Bunu her platformda söylüyoruz, herkesi de dinleyip anlamaya çalışıyoruz. Yarın toplantı da sözümüzü söyleyeceğiz.”

EMEP: Toplantıya katılacağız

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de toplantıya katılacaklarını belirterek, ‘halk ittifakı’yla yeni bir ittifakın oluşturulması gerektiğini dile getirdi. CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’na ilişkin eleştirilerde bulunan Akdeniz görüşmelere ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

“Mücadeleyi önemsiyoruz. Zaten bu konuda Sol Parti ve TKP’yle çok farklı düşünmüyoruz. Bu görüşlerin, bu toplantıda da çeşitli görüşmelerde de daha farklı kombinasyonlardaki toplantılarda da rahat konuşulabileceğini düşünüyoruz. Mücadeleden geri duran bir ‘millet ittifakı’ anlayışı var. Ekonomik kriz karşısında, zamlar karşısında, İBB’nin kuşatılması karşısında ve en son Enes Kara olayında genel olarak, ‘Aman sokağa çıkmayın, sandığı bekleyelim’ anlayışları söz konusu. Millet ittifakı adeta bir itfaiye rolü oynuyor. Bunu aşmanın yolunun da CHP’nin tabanı da ona oy verenler de dahil olmak üzere bütün işçi, emekçi halk güçlerinin, demokrasi güçlerinin yan yana gelmesidir.

Meseleyi sandık ve oy bazlı tartışmak bize göre doğru değil. Sadece seçim, sandık değil, bugünün güncel sorunları konusunda da neler yapabileceği konularını da konuşmak gerekiyor. Seçimdeki ittifak ya da sokaktaki ittifak her şeyden önce halkın ihtiyacı olan bir şey halinde. Yani sol ve sosyalistler de demokrasi güçleri halk için vardır. Halkla beraber vardır. Bu çerçevede ne ‘millet ittifakı’, ne ‘cumhur ittifakı’, ‘halk ittifakı’ diyoruz. Bütün güçleri kapsayacak bir üçüncü ittifak seçeneği üzerinde kafa yormak, çalışmak lazım. İlk toplantıya bir partinin ya da birkaç partinin katılmaması her şeyin bittiği anlamına gelmez. Hala umudunuz var.”