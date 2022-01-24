Oyuncu Evan Rachel Wood: Marilyn Manson bana tecavüz etti

Oyuncu Evan Rachel Wood, klip çekimi sırasında müzisyen Marilyn Manson’ın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

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Wood hayatını anlatan ve 2022 Sundance Film Festivali’nde gösterilen ‘In Phoenix Rising‘ isimili belgeselde, 2007 yılında ‘Heart-Shaped Glasses’ şarkısının klibinin setinde yaşananları da anlattı.

Oyuncu ‘Lolita’ karakterine benzer bir rolü oynadığı çekim öncesi seks sahnesi canlandırılacağının söylendiğini, ancak Manson’ın kameralar önünde kendisiyle gerçekten ilişkiye girdiğini söyledi.

Oyuncu sette çok fazla absent içirildiğini ve Manson’a karşı çıkacak kadar bilincinin yerinde olmadığını, kimsenin de arkasını kollamadığını söyledi.

Settekilerin de durumdan rahatsız olduğunu ancak ne yapacağını bilemediğini anlatan Wood “Zorla ticari bir seks sahnesinde oynatıldım. Bu bana karşı işlenen ilk suçtu. Resmen kameralar önünde tecavüze uğradım” dedi.

Manson’ın, gazetecilere kliple ilgili nasıl açıklama yapacağı konusunda talimatlar da verdiğini söyleyen oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Harika zaman geçirdiğimizi, çok romantik olduğunu söylememi istedi. Ama bunların hiçbiri doğru değildi. Onu sinirlendirmekten korkuyordum. Bu klip ilişki boyunca giderek artacak şiddetin başlangıcıydı.”

Wood 2007-2010 yıllarında ilişki yaşadığı müzisyeni daha önce de kendisini istismar etmekle suçlamış, ‘beynini yıkadığını ve kendisine itaat etmesi için manipüle ettiğini‘ ifade etmişti.

Wood 2007’da 19, Manson ise 39 yaşındaydı.

Wood, ‘Game of Thrones’ oyuncularından Esme Bianco dahil Manson’ı cinsel ve fiziksel şiddet uygulamakla suçlayan kadınlardan biri.

Manson suçlamaları reddedip bugüne kadarki ilişkileirnin hepsinin rızaya dayalı olduğunu savunmuştu.

Müzisyenin cinsel saldırı, şiddet ve tacizle suçlandığı dört dava sürüyor.