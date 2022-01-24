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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 67 bin 23 vaka, 156 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde 401 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 78 bin 362 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak.”

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