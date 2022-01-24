Borsa İstanbul yine tepetaklak

Küresel piyasadaki gelişmeler ve doğalgaz-elektrik kısıtlamaları sonrası Borsa İstanbul’da kayıplar arttı.

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Türkiye’nin tedarikçilerinden İran’ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye doğalgaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere akışı azaltma kararı almıştı. BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ de (TEİAŞ) sanayiciye elektrik kısıtlaması getirmişti.

Borsa İstanbul’da özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüş belirginleşti.

Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini KAP’a duyurdu. Gözler diğer şirketlerden beklenen açıklamalarda.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1991 puandan geçen BIST 100 endeksi genelinde ikinci yarıda kayıplar ise yüzde 3’ü aşmış durumda.

ABD ile Rusya arasındaki siyasi gerilimler sonrası küresel piyasalardaki negatif fiyatlamalar da Borsa İstanbul’daki düşüşte önemli bir etken.