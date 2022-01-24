Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul yine tepetaklak

Küresel piyasadaki gelişmeler ve doğalgaz-elektrik kısıtlamaları sonrası Borsa İstanbul’da kayıplar arttı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin tedarikçilerinden İran’ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye doğalgaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere akışı azaltma kararı almıştı. BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ de (TEİAŞ) sanayiciye elektrik kısıtlaması getirmişti.  


Borsa İstanbul’da özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüş belirginleşti.

Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini KAP’a duyurdu. Gözler diğer şirketlerden beklenen açıklamalarda.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1991 puandan geçen BIST 100 endeksi genelinde ikinci yarıda kayıplar ise yüzde 3’ü aşmış durumda.

ABD ile Rusya arasındaki siyasi gerilimler sonrası küresel piyasalardaki negatif fiyatlamalar da Borsa İstanbul’daki düşüşte önemli bir etken.

Dönmez, Nebati’yi aratmıyor: Kasımda ne dediyse tersi oldu

Uzmana göre depoda gaz bitti: Enerji krizi 15 Mart’a kadar tekrarlayabilir

Doğalgaz kesintisi üç sektör için kalktı

Fabrikalar enerji kesintileri nedeniyle üretime ara vermeye başladı

Enerji kesintilerinin konutlara da yansıması bekleniyor 

Sanayi tarafında bir doğalgaz zammı daha

İran, teknik arıza gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu

Borsa İstanbul’a yatırımcı ilgisi düştü

Dolar bazlı kayıp büyük: Borsada 2021 nasıl geçti?

SON HABERLER

3 bine yakın hemşire ve ebe yurt dışı hazırlığı yapıyor

Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru – Acil Tıp Teknisyeni – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, 3 bine yakın ebe ve hemşirenin Almanca, İngilizce kurslarına giderek, yurt dışına hazırlık yaptığını söyledi. Derneğin kayıtlarına göre, son dört ayda 48 hemşire yurt dışına göç etti.

Trakya’dan İstanbul’a geçiş yok!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Ayrıca İstanbulluları akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili uyardı.

Uzmana göre depoda gaz bitti: Enerji krizi 15 Mart’a kadar tekrarlayabilir

GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, Türkiye tarihinde ilk defa tüm sanayinin enerjisinin aynı anda aynı süreyle kesilmeye çalışıldığını söylerken, asıl sorunun arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savundu. Doğan, 15 Mart’a kadar enerji krizinin tekrarlayabileceği uyarısında bulundu.