Borsa İstanbul’a yatırımcı ilgisi düştü

Borsa İstanbul’da 2021 yılının nisan ayında zirveye çıkan yatırımcı sayısı bu dönemden sonra ciddi düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul’da 2021 yılında 2020’ye göre yatırımcı sayısında artış olsa da nisan ayı ile birlikte ortaya çıkan senaryo biraz farklı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mart ayında gece yarısı kararnamesi ile Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ı koltuğundan kaldırması sonrası yatırımcı sayısının düşüşe geçtiği gözlemleniyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre nisan ayından yılın sonuna kadar yatırımcı sayısında 319 bin kişilik bir azalma var.

Borsa İstanbul’daki volatilitenin artması, halka arzlardaki seyrin zayıflaması, altın ve döviz kuruna tercihin kayması ve kripto paralardaki seyir yeni yatırımcı akışını zayıflatan diğer unsurlar.

Yerli yatırımcı sayısı tarafında yıl genelindeki toplam artış ise 365 bin kişi. Zirvenin görüldüğü nisan ayında rakam 2,7 milyona kadar ulaşmıştı.

Yabancı yatırımcı tarafında ise mevcut sayı 13 bin civarında iken, son bir yılda bu alandaki artış sadece 1000 kişi seviyelerinde.