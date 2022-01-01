Dolar bazlı kayıp büyük: Borsada 2021 nasıl geçti?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2021’in son üç ayındaki çıkışıyla yılı TL bazında yüzde 25,8 getiriyle tamamladı. Dolar bazlı bakıldığındaysa yüzde 29,3 kayıp var.

2021’e 200 dolar seviyesinde başlayan endeks, şubat ayında 225 dolara çıkarak yıl içi en yüksek seviyeyi gördü. Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geceyarısı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınması sonrasıysa endeks mart ayında 158 dolara kadar çakıldı.

Eylül ayında 179 dolara çıkarak toparlanma yaşandı, fakat eylülde 8,30’lu seviyelerde işlem gören dolar/TL kurundaki yükselişin hızlanmasıyla endeksin dolar getirisi de aynı hızla geriledi. Kasımda dolar kuru yüzde 43 yükseldi ve endeks 132 dolara gerileyerek 30 Ekim 2020 sonrası en düşük seviyeye geldi. Yıl sonu itibariyle endeksin bulunduğu yer ise 140 dolar.

TL bazında bakıldığında 6 Ekim’deki dip seviyesinin ardından başlayan ralliyle birlikte 17 Aralık’taki zirve noktasına kadar yaklaşık yüzde 75,5’lik bir yükseliş görülüyor. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2406,87’ye çıkarırken, toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı. Yıl sonu itibariyle görülen değer ise 1857,65 puan.

Ekonomistlere göre Borsa İstanbul’da son dönemlerde rekorlar kırılsa da Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’nin en önemli şirketlerinin değeri de giderek düştü.

En çok kazandıran ve kaybettirenler

Sektör bazlı en iyi getiriyi yüzde 77,9’la metal ana sanayi sektörü sağlarken, orman kağıt basım yüzde 24,2 düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.

Hisse bazlı bakıldığında 2021’de en çok getiriyi yüzde 252,7 ile Sasa Polyester sağlarken, onu yüzde 176,2 ile Erbosan ve yüzde 174 ile İskenderun Demir Çelik takip etti.

Geçen sene yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler ise yüzde 54,1 ile Odaş Elektrik, yüzde 52 ile Bera Holding ve yüzde 43,8 ile Kartonsan oldu.

9 milyar liralık hisse geri alım

15 Kasım’da Garanti Bankası’nın ana hissedarı İspanyol BBVA, kendine ait olmayan Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifi açıkladı. Banka hisseleri açısında teklif düşük bulundu, ‘Türk varlıklarının hızla değer kaybeden para birimi nedeniyle yabancılar tarafından yağmalanmaya başladığı‘ eleştirileri geldi. İçerden gelen eleştirilere karşın, BBVA’nın teklifi sonrası dolar bazlı ciddi anlamda ucuzlayan hisselere yabancılar yeniden göz kırpmaya başladı.

2021’de ayrıca Borsa İstanbul’da 30’dan fazla şirket ya hisse geri alım programı açıkladı ya da daha önce açıklanan programlar dahilinde hisse geri aldı.

Geçen yıl açıklanan hisse geri alım programlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 milyar lira oldu.

Sabancı Holding’in kasımda açıkladığı 1,2 milyar ve Türkiye İş Bankası’nın 31 Aralık’ta açıkladığı 1 milyar lira büyüklüğündeki hisse geri alım programı da son dönemdeki en büyük program olarak dikkati çekerken, 2021’de açıklanan en büyük program 2,4 milyar liralık hisse geri alım programıyla Arçelik’ten geldi.