Sanayi tarafında bir doğalgaz zammı daha

İran’ın teknik bir arızayı gerekçe göstererek Türkiye’ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurmasının ardından doğalgaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yüklü zam yine sanayi tarafında.

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Sanayi abonelerine en son yıl başında yüzde 50 zam yapılmıştı.

Yıl başında açıklanan tarifede, senede 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ocak ayındaki tüketimleri esas alınarak kademeli bir tarife uygulanması da öngörülüyordu. Buna göre kuruluşlar, geçen yıl ocak ayındaki tüketimlerinin yüzde 60’ına kadar olan kısmı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan miktarlar için de 9 bin 450 lira ödeyecekti.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre yapılan değişiklikle, tarife hesaplamasında artık geçen yıl ocak ayındaki tüketim esas alınmayacak.

Böylece, söz konusu sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 50’den yüzde 80’e çıktı.

Son güncellemeyle sanayi tarafında son bir yıldaki artış yüzde 435’e ulaştı.

Türkiye’de doğalgaz, konut tarafında büyük oranda hükümet tarafından sübvanse edilse de en son yıl başında ona da yüzde 25’lik bir zam uygulanmıştı. Hükümetin BOTAŞ’ın milyarlarca dolar zararına rağmen konut tarafındaki sübvasyonuysa büyük oranda erken seçim korkusuyla açıklanıyor.