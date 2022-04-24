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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Nisan 2022


‘Altılı masa’ toplanıyor: Gündem komisyon ve ittifak; gözler Davutoğlu ve Babacan’da

‘Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’ çalışmaları kapsamında oluşturulan altılı masa bugün bir kez daha bir araya geliyor.

Kadın doğumcular: Down sendromu malpraktis davasına konu olmasın

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Down sendromlu doğumundan sorumlu tutulmak istemiyor.


Erdoğan Bayraktar ‘açıklama gereği duydu’: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim

Eski bakan Erdoğan Bayraktar, Twitter’da paylaştığı videonun yanlış yorumlandığını savunarak, ‘aslında Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seven biri’ olmadığını ifade etti.

DSÖ: ‘Gizemli’ hepatit virüsü nedeniyle bir çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’: Yarın erişilemeyecek rakamlar olabilir

İnşaatçılar henüz maliyetlerin tam olarak konut fiyatı ve kiralara yansımadığını düşünüyor. Gelecek dönemdeyse herhangi bir indirim beklentileri yok.

İddia: 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para geliyor

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın eski yöneticisi Şenol Babuşçu, 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığını öne sürdü.

‘Ben, Bedenim ve Haz’ eğitiminde neler öğrendim?

Biden’ın ‘soykırım’ sözü Dışişleri’ni kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da yaşananları bir kez daha ‘Ermeni soykırımı’ diye andı. Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı tepkiyle karşıladı.

Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı: Geleceği beraber inşa etmemiz gerekiyor

Pasif cümle saldırgandır

DP lideri Uysal: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar, ne de yıkılır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parlamenter sistemi hayata geçirmek isteyen altı parti için “Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır” dedi.

Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Erbakan, ‘ikinci tur’da Erdoğan’ı işaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.

‘Her şey dahil’ bir yaz hikayesi

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 