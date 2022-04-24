Akşam Postası / 24 Nisan 2022

‘Altılı masa’ toplanıyor: Gündem komisyon ve ittifak; gözler Davutoğlu ve Babacan’da
‘Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’ çalışmaları kapsamında oluşturulan altılı masa bugün bir kez daha bir araya geliyor.
Kadın doğumcular: Down sendromu malpraktis davasına konu olmasın
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Down sendromlu doğumundan sorumlu tutulmak istemiyor.
Erdoğan Bayraktar ‘açıklama gereği duydu’: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim
Eski bakan Erdoğan Bayraktar, Twitter’da paylaştığı videonun yanlış yorumlandığını savunarak, ‘aslında Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seven biri’ olmadığını ifade etti.
DSÖ: ‘Gizemli’ hepatit virüsü nedeniyle bir çocuk öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun öldüğünü duyurdu.
Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’: Yarın erişilemeyecek rakamlar olabilir
İnşaatçılar henüz maliyetlerin tam olarak konut fiyatı ve kiralara yansımadığını düşünüyor. Gelecek dönemdeyse herhangi bir indirim beklentileri yok.
İddia: 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para geliyor
Ziraat Bankası ve Halkbank’ın eski yöneticisi Şenol Babuşçu, 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığını öne sürdü.
Biden’ın ‘soykırım’ sözü Dışişleri’ni kızdırdı
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da yaşananları bir kez daha ‘Ermeni soykırımı’ diye andı. Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı tepkiyle karşıladı.
Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı: Geleceği beraber inşa etmemiz gerekiyor
DP lideri Uysal: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar, ne de yıkılır
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parlamenter sistemi hayata geçirmek isteyen altı parti için “Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır” dedi.
Erbakan, ‘ikinci tur’da Erdoğan’ı işaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.