İlk dört ayda Antalya’ya gelen turist sayısı pandemi öncesine yaklaştı

Antalya’ya, havayoluyla gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak – 23 Nisan tarihleri arasında havayoluyla Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246.

Turizm hareketliliği geçen yıla göre daha fazla. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya’da yıllık fark yüzde 147. Sadece nisandaki farksa yüzde 245.

Kent geçen yıl yaklaşık 9 milyon turist ağırlamıştı.

İlk dört aylık verilerse pandemi öncesine göre daha az. 2019’da ilk dört ayda 1 milyon 203 bin 838 turist Antalya’ya gelmişti.