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Yaramazlara biraz batar!

İlk dört ayda Antalya’ya gelen turist sayısı pandemi öncesine yaklaştı


Antalya’ya, havayoluyla gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak – 23 Nisan tarihleri arasında havayoluyla Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246.


Turizm hareketliliği geçen yıla göre daha fazla. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya’da yıllık fark yüzde 147. Sadece nisandaki farksa yüzde 245.

Kent geçen yıl yaklaşık 9 milyon turist ağırlamıştı.

İlk dört aylık verilerse pandemi öncesine göre daha az. 2019’da ilk dört ayda 1 milyon 203 bin 838 turist Antalya’ya gelmişti.

2021 turizm rakamları: 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.