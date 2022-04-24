Erdoğan Bayraktar ‘açıklama gereği duydu’: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim

Eski bakan Erdoğan Bayraktar, Twitter’da paylaştığı videonun yanlış yorumlandığını savunarak, ‘aslında Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seven biri’ olmadığını ifade etti.

Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün Twitter hesabından bir video paylaştı.

Videoda, Atatürk fotoğraflarının arka planında kim olduğu bilinmeyen biri şunları söylüyordu: “Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz’e karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk.

“(Atatürk) İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et, ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi.”

Erdoğan’a gönderme mi?

Bayraktar’ın bu paylaşımını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart 2018’deki konuşmasına gönderme niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Erdoğan, o konuşmasında, bazı din adamlarının kadınlarla ilgili İslam’da yeri olmayan içtihatlarda bulunduğunu belirterek şunları söylemişti: “Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok.”

Bayraktar’dan düzeltme

Bayraktar, bugünkü Twitter paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim.”