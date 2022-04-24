Altı lider toplandı: Gündem seçim yasası ve seçim güvenliği

CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin liderleri bir kez daha toplandı. Liderlerin gündeminde seçim yasası, komisyonlar ve siyaset gündemi var.

Görsel: Diken

Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde toplanan liderleri partinin genel başkanı Gültekin Uysal kapıda karşıladı.

Liderler eski cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın üçüncü kattaki eski makam odasında buluştu. Parti kurmayları ve basın mensupları ise ikinci katta iftarlarını açtı.

Genel merkeze sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.

Görüşmenin gündeminde seçim güvenliği için kurulan komisyonun çalışmaları, seçim yasasındaki değişiklik ile olası ittifakın nasıl şekilleneceği, yol haritasının şekillendirilmesi ve siyaset gündemi var.

Liderler, görüşme sonrası yazılı açıklama yayınlayacak.