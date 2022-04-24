Erdoğan, Zelenski’yle görüştü: ‘Garantörlüğe olumlu bakıyoruz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’lye telefon görüşmesi yaptı.

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Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Erdoğan , tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı ayrıca garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Garantörlük sistemi

Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçmenin karşılığında güvenlik garantileri talep ediyor. Bu güvenlik garantilerinin ayrıntıları henüz net değil.

Ukrayna’nın önerdiği garantör ülkeler arasında BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) yanı sıra Türkiye, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya ve İsrail de var.