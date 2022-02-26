Erdoğan, Zelenski’yle görüştü: Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Rusya, perşembe günü Ukrayna topraklarına girmiş, Ukraynalı yetkililer Rus güçlerinin Kiev’deki hükümeti devirmeyi amaçladıklarını iddia etmişti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, işgalin üçüncü günü itibarıyla üçü çocuk en az 198 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün “Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı bir adım atmalıydı” demişti. Ancak Rusya’nın Avrupa Konseyi temsilinin askıya alınmasında Türkiye çekimser oy kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zelenski’yle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini sağlamak amacıyla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması çok önemli

Görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşım yapan Zelenski, Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür ederek “Rus savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması bugün, Ukrayna için askeri ve insani destek olarak son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak” dedi.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Interfax’ın haberine göre Rusya, Boğazların Rus savaş gemileri için kapatılmasına ilişkin Türkiye tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Türk Dışişleri’nden de henüz bir açıklama yok. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili de böyle bir kararın olmadığını belirtti.