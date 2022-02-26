Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş yolları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara yolu geçişlerinde yararlanabilecekleri güncel bilgileri paylaştı.

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Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’i ablukaya aldı.

Kıran, Twitter’daki açıklamasında, bazı ülkelerin Ukrayna’dan ayrılarak kara yoluyla Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kara sınır kapılarındaki uygulamalarının güncellendiğini belirtti.

Buna göre, Ukrayna’dan kara yoluyla ayrılacak Türk vatandaşları, sınır kapılarından Polonya, Moldova ve Slovakya’ya pasaport veya kimlik kartlarıyla vizesiz geçebilecek.

Türk vatandaşları, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’aysa pasaportla yine vizesiz girebilecek.

Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna’dan gelen Türk vatandaşlarından PCR testi ve Covid-19 aşı sertifikası istemeyecek.

Öte yandan, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna’dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi. Matis, Twitter’daki açıklamasında, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna’dan Macaristan’a girebildiğini belirterek, “Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak” dedi.