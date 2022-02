Ukrayna’yı terk eden vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden pek çok kişi Türkiye’ye gelmeye başladı.

Fotoğraf: AA

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatışmıştı. Ukrayna sağlık bakanlığı Rus işgali nedeniyle üçü çocuk en az 198 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna’yı terk edip ülkeye dönen vatandaşlarla birlikte Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında Ukrayna plakalı araç trafiği de arttı.

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna’dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye’ye girmeye başladı.

‘Her yerde sıra bekliyorlar’

Ukrayna’dan gelen iş insanı Ahmet Kuyumcu, AA’ya Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından dolayı ülkeyi acil terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ukrayna’da durumun çok kötü olduğunu anlatan Kuyumcu, “İnsanlar yollara düşmüş, her yerde sıra bekliyorlar. Bir an önce ülkeyi terk etmek için. Sınırlarda yaklaşık 15-20 kilometre kuyruk var. İnsanlar, çocuklar ağlıyorlar. Çok zor bir durum” dedi. Kuyumcu, her şey düzeldiğinde tekrar Ukrayna’ya döneceğini sözlerine ekledi.

‘Ana yollar güvenli değildi’

Mühendis Koray Hergüner ise Ukrayna’da çalıştığını belirtti. Sabaha karşı 5’te Kiev’de benzin aldığı sırada bomba seslerinin duyulmaya başladığını anlatan Hergüner şunları anlattı: “Biz ne olduğunu anlayamadık. İki üç yerde bomba sesi daha geldi. Biz haberlerden öğrendik Rusya’nın saldırıya başladığını. Hemen hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettik. Ana yollar güvenli değildi. Ara yollardan Moldova’ya giriş yaptık. Oradan da ülkemize geldik.”

Hergüner, Ukrayna’da durumun çok kötü olduğunu belirterek, “Ruslar sivillere, çocuk yuvalarına sıkıyorlar. Tank sivil araçların üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın babasını öldürdüler” dedi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yaşayan ve ailesini ziyaret için Ukrayna’ya giden çifte vatandaş Yulia Kahinci de bir tur midibüsüyle Türkiye’ye geldi. İki yaşındaki kızıyla eşinin kendilerini Edirne’de karşılayacağını anlatan Kahinci ülkesi Ukrayna’da durumun kötü olduğunu anlattı.