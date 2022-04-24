Fransa’da Macron yeniden cumhurbaşkanı

Fransa’da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla seçimi kazandı. Rakibi Marine Le Pen’in oy oranıysa yüzde 41,8.

Seçimin ilk turunda Macron yüzde 27,84’la ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Le Pen yüzde 23,15’le ikinci olmuştu.

Fotoğraf: Reuters

Seçimin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00’de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info’nun hazırlattığı anketlere göre seçime katılım oranı yüzde 71,8. Bu, 1969’dan bu yana görülen en düşük oran.

44 yaşındaki Macron resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu.

Yasal resmi sonuçlar Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan’da açıklanacak.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olmuştu.

Macron, 2017’deki seçimindeyse oyların yüzde 66,06 alarak Le Pen’i geride bırakmıştı.

Le Pen’den açıklama

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Le Pen, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aldığı yaklaşık yüzde 42’lik oyun bir zafer olduğunu ve haziran ayındaki genel seçimler için mücadele edeceğini söyledi.

Sandık çıkışı anketlerinin kaybettiğini göstermesinin ardından konuşan Le Pen şunları söyledi: “Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer.”

Bir önceki seçimde milliyetçi-ulusal oylar yüzde 13 iken bu oyların yüzde 42’ye yükselmesi dikkat çekti.