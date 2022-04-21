Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi

Fransa’da 24 Nisan’da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi.

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Macron ve Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, ikinci tur öncesinde gündeme ilişkin ve seçim programlarına ilişkin sunucuların sorularını yanıtladı.

Le Pen, ‘İslamcılıkla’ mücadele etmek istediğini, Macron’un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu.

‘İslamcı ideoloji’ ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam’a karşı değil ‘İslamcılığa’ karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Le Pen, ‘İslamcılıkla’ mücadele kapsamında ‘radikalleştiği’ iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini söyledi.

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini değerlendiren Le Pen, “Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı” dedi.

Le Pen, başörtüsü yasağının ‘İslamcılıkla’ mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürdü.

Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini anlatan Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtti.

‘Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız’

Macron da başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi.

Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen’in başörtüsü yasağı talebine dair “Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey” dedi.

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa’ya ‘ihanet’ olduğunu belirtti.

Hükümetiyle ‘İslamcılıkla’ mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin ‘ayrılıkçılıkla’ suçlandığını ve 23’ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen’e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

‘Fransız bankalar vermediği için Rus bankasından borç aldım’

Macron, Le Pen’i hedef alarak, “2014’te Kırım’ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e bağlısınız. Siz 2014’te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız.” dedi.

Le Pen ise Fransız bankalarının kredi vermemesi nedeniyle Rus bankasından borç aldığını savundu.

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa’yı Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmayı hedeflemediğini söylerken, Macron aşırı sağcı adayı Fransa’yı AB’den çıkarmayı planlamakla suçladı.

Aşırı sağcı aday, Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Afrika’nın Fransa için etki alanı olduğunu belirtti.

Macron ise Le Pen’e tepki göstererek Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirdiklerini, bu kıtayı önemsediğini söyledi.

Diğer yandan Fransızların hayatını en çok ilgilendiren alım gücü konusunda Macron ve Le Pen birbirlerinin vaatlerini ve politikalarını da eleştirdi.