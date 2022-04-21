Fransa seçimleri: İki adayın vaatleri neler?

Fransa’da 24 Nisan Pazar düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yarışacak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ekonomi ve iklim konularını öne çıkarırken, aşırı sağcı Marine Le Pen’in seçim vaatlerinde göçmenler önemli yer tutuyor.

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Seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,84’la ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15’le ikinci olmuştu. İkinci turda Fransızlar Macron’la Le Pen’den birini tercih edecek.

Seçmenlerin tercihi, Emmanuel Macron’un bir siyasetçi olarak çok daha az tecrübeyle kazandığı 5 yıl öncekine göre çok daha net.

Macron’un sıkı Covid politikaları birçok seçmenini kendisinden uzaklaştırdı. Ayrıca Macron, ‘zenginlerin cumhurbaşkanı’ olmakla suçlandı.

Büyükşehirlerde daha popüler olan mevcut cumhurbaşkanı, AB yanlısı liberal görüşleri ve küresel görünümü nedeniyle ana akım partilerin desteğini aldı.

Marine Le Pen’se seçim kampanyası sırasında milliyetçi ve AB karşıtı söylemlerini yumuşattı. Ancak tartışmada da açıkça belirttiği üzere, Fransa’nın AB’yle ilişkisini gözden geçirmeyi amaç edinmeye devam ediyor. Le Pen, kırsal ve daha yoksul bölgelerde daha fazla popüler.