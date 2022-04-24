MetroPOLL’ün kurucusu: HDP’yi dikkate almadan çıkarılan aday baştan kaybeder

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, “HDP’yi dikkate almadan yapılan bir aday tercihi baştan kaybetmiş sayılır” dedi.
Sencar, Twitter hesabı üzerinden yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘yazarak ve konuşarak toplumla iletişim kuranlara’ önemli gördüğü beş maddeyi hatırlattı.
Araştırmacının sıraladığı maddeler şöyle:
- Eldeki verilere göre ittifakların çıkarabileceği MV sayısı birbirine yakın ve 300 civarında.
- Seçimin kaderini başkanlık seçimi ve muhalefetin başkan adayı belirleyecek.
- Muhalefet adayı başkanlık seçimini kazanırsa çok özel bir durum olmazsa ülkeyi beş yıl yönetecek.
- Tecrübeler seçimleri ittifakların değil, güçlü liderlerin kazandığını gösteriyor.
- HDP’yi dikkate almadan yapılan bir aday tercihi baştan kaybetmiş sayılır.