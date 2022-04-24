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Yaramazlara biraz batar!

İddia: 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para geliyor


Ziraat Bankası ve Halkbank’ın eski yöneticisi Şenol Babuşçu, 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 çıkarken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 142,63 olarak hesaplamıştı. Enflasyon nedeniyle alışverişlerde artık daha büyük banknotlara ihtiyaç duyuluyor.


Halihazırda 5, 10, 20, 50 ve 200 liralık banknotlar ile 5, 10, 25 ve 50 kuruş ile 1 liralık madeni paralar tedavülde.

Babuşçu, Twitter hesabından şu iddiada bulundu: “500’lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı…”

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 