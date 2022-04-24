İddia: 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para geliyor

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın eski yöneticisi Şenol Babuşçu, 500 liralık banknot ile 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığını öne sürdü.

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TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 çıkarken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 142,63 olarak hesaplamıştı. Enflasyon nedeniyle alışverişlerde artık daha büyük banknotlara ihtiyaç duyuluyor.

Halihazırda 5, 10, 20, 50 ve 200 liralık banknotlar ile 5, 10, 25 ve 50 kuruş ile 1 liralık madeni paralar tedavülde.

Babuşçu, Twitter hesabından şu iddiada bulundu: “500’lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı…”