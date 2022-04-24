Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’: Yarın erişilemeyecek rakamlar olabilir

İnşaatçılar henüz maliyetlerin tam olarak konut fiyatı ve kiralara yansımadığını düşünüyor. Gelecek dönemdeyse herhangi bir indirim beklentileri yok.

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İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde kira fiyatları yaklaşık yüzde 100 artış gösterirken, konut arzındaki yetersizlik nedeniyle kiralık ev bulmak da güç.

Habertürk’ten Cem Ali Çinkılıç’a konuşan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, demir, çimento ve hazır beton gibi kalemlere son 30 ayda yüzde 400 ila 500 arasında zam geldiğini ifade etti.

Durbakayım, aynı dönemde konuttaki artışın yüzde 250 olduğunu belirterek, konuttaki artışın henüz maliyeti yakalayamadığını dile getirdi.

‘Zararına satılıyor’

İNDER başkanı şöyle devam etti: “Bunun nedeni, inşaat sektörünün sürekliliğini sağlamak için önce karlardan fedakarlık edildi, sonra daha evvel ucuz yapılmış imalatlar hesaba katıldı. İleriyi satın almak suretiyle, piyasayı kaybetmemek adına halen çoğu proje kafa kafaya, hatta bir miktar zararına gidiyor. Yani sattığını parayla yerine koyması mümkün değil.”

‘Yarın erişilemez’

Durbakayım, dip noktalardan arz için fiyat artışlarının bir an evvel durması gerektiğini, asıl maliyetlerin kiralara yansımadığını, bir an önce tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Durbakayım, “Yarın kiralama noktasında erişilemeyecek rakamlar olacaktır. Bu da insanları birlikte oturmaya itecektir” dedi.

‘Düşüş beklemek gerçekçi değil’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekerken, yüksek kur ve enflasyon yüzünden konut fiyatlarının artmamasının mümkün olmadığını söyledi.

Elmas, “Üstelik bu maliyetlerin geriden yansıdığını düşünürsek fiyatlarda düşüş beklemek de gerçekçi olmaz” ifadelerini kullandı.