Evi boşaltacak kiracılara uyarı gibi mahkeme kararı

Ankara’da mahkeme kiracıların boşalttıkları dairenin anahtarını teslim ederken, mutlaka tutanak düzenlemesi gerektiğine hükmetti. Dosyaya göre, ev sahibi anahtarı teslim almayınca, kiracı mahkeme kararıyla anahtarı teslim etti ve fazladan beş ay kira ödemek zorunda kaldı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre 2016’da K. isimli şirket, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Temmuz Ş.’ye ait bir daireyi aylık 1400 TL’ye kiraladı. Sözleşmede, kiracının daireyi boşaltacağı zaman bir ay önceden bildirmesi, bir kira ödenmediği takdirde, gelecek kiraların da ödeneceğine ilişkin hükümlere yer verildi.

Depozitoyu vermedi

Şirket, Eylül 2017’de daireyi boşaltacağını mal sahibine bildirdi. Mal sahibi de daireye gelerek, taşınmazın boyanarak teslim edilmesini istedi. Şirket yöneticileri ev sahibiyle temasa geçerek, 500 dolar depozitonun ödenmesini ve anahtarını teslim almasını istedi. Ancak, ev sahibi depozitoyu iade etmezken anahtarı da almadı.

Bunun üzerine şirket yöneticileri, noterden ihtarname çekerek, Eylül 2017’de daireyi boşalttıklarını belirtti, yedi gün içinde depozitonun iadesini ve evin anahtarının teslim alınmasını istedi.

İhtardan da sonuç çıkmayınca şirket, Ankara 1’inci İcra Müdürlüğü’nde depozitonun ödenmesi amacıyla icra takibi başlatırken, Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nden anahtarın teslimi amacıyla ‘tevdii mahali’ (anahtarın teslimi edilecek yer) tayini talep etti. Mahkeme anahtarın mahkeme kalem yazıişleri müdürünün kasasına alınmasına 5 Ocak 2018 tarihinde karar verdi.

Ev sahibinden hamle

Ev sahibiyse kira sözleşmesinde yer alan “Bir kira bedelinin ödenmemesi halinde kira sonuna kadarki tüm kiraların başka bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel (peşin ödenmesi gereken para) hale gelir” hükmü gereğince, beş aylık kiranın kendisine ödenmesi talebiyle Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme de kiracının Eylül 2017-Ocak 2018 arasına karşılık gelen beş aylık kira bedeli 7 bin TL’yi ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Saliha Şahin karara itiraz etti.

Karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Hukuk Dairesi’nce (istinaf) incelendi. Daire, 21 Şubat tarihli kararda, ev sahibini haklı buldu ve kiracının beş aylık kirayı ödemesine hükmetti. Avukat Şahin, “Mahkemenin ev sahibinin kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekirdi” dedi.

İstinafın geçen hafta taraflara tebliğ ettiği gerekçeli kararında bütün kiracıları ilgilendiren tespitler bulunuyor.

Kararda şöyle dendi: “Anahtar teslimi, anahtarın kiraya verene teslimiyle ya da tevdi mahalline emanet tutanağıyla teslim edilerek emanet tutanağının kiraya verene tebliğiyle olur. Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi Yazıişleri Müdürlüğü kasasına teslim edildiğine ve tevdi mahalli tayini kararı 5 Ocak 2018’de davacı kiraya verene tebliğ edildiğine göre, kiralananın 5 Ocak 2018’de tahliye edildiğinin kabulü gerekir.”