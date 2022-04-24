Kılıçdaroğlu’ndan ‘Elektriği vardı’ diyen bakana yanıt: Yalansa istifa edecek misin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesik olmadığını iddia eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e seslendi: “Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı.“

Bakan daha sonra CHP liderinin elektriği kesik olduğu için ziyaret ettiği evden bahsettiğini savunsa da, evde yaşayan yurttaş elektriğinin Kılıçdaroğlu’yla görüştükten sonra kaymakamlık tarafından açıldığını söyledi.

Görsel: Diken

Yılbaşında elektriğe yüksek zammın geri alınması için bireysel eylemle 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan’da dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu duruma tepki göstererek gece gaz lambası ışığında canlı yayın yapmıştı.

Bakan Dönmez, Twitter üzerinden o gece Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesik olmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu’ysa şu yanıtı verdi: “Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!”

Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım! https://t.co/djk7HlA0id — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022

Daha sonra Bakan Dönmez, başka bir tweet atarak bahsettiği evin Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği ev olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte Ankara’da dört aydır evinde elektrik olmayan aileyi ziyaret etmişti.

Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir. https://t.co/3E65OHXhcB — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, dün ziyaret ettiği aileden Güllü Demir’in konuştuğu bir video paylaştı. Demir, videoda CHP liderinin ziyareti sonrası elektriğinin kaymakamlık tarafından açıldığını anlatıyor.

Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı: “Beşli çetenin bakanı önce ‘Evimin elektriği kesik değilmiş’ algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!”

Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar! pic.twitter.com/zUvMRujXfw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022

Keçiören Kaymakamlığı’nın ise konuyla ilgili açıklaması şöyle: “İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle dört aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart 2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 5 Nisan 2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında iki kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak iki kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır.”