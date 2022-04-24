DSÖ: ‘Gizemli’ hepatit virüsü nedeniyle bir çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

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DSÖ’nün açıklamasına göre 12 ülkede görülen virüs 169 kişiye bulaştı. 169 vakanın büyük çoğunluğu -114- Britanya’da. İspanya’da 13, İsrail’de 12 vaka görüldü. Virüsün rastlandığı diğer ülkelerse ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Fransa, Norveç, Romanya ve Belçika.

Sağlık haberleri yapan Stat adlı siteye konuşan DSÖ Avrupa Bölgesi’nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi üyesi Richard Pebody, ağırlıklı olarak bir aylıktan 16 yaşa kadar görülen virüs için, “Sayılar yüksek değil ama sonuçları ağır” dedi.

Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, DSÖ üyesi ülkelerin inceleme yapmasının iyi olacağını söyledi.

DSÖ, 16 Nisan’da, Britanya’da 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakalarınsa ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

‘Gizemli’ veya ‘nedeni belirsiz’ olarak tanımlanması, akıllara corona virüsünü getirirken yeni bir ‘yeni bir küresel salgın’ endişesine neden olmuştu. Covid-19, henüz adı konulmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı’ olarak tanımlanıyordu.