Son 24 saat: 2 bin 277 vaka, 15 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 277 Covid-19 vakası kaydedildi, 15 kişi öldü.
Bir günde 127 bin 253 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 15 bin 947.
Yaramazlara biraz batar!
Geçen hafta, İstanbul’da bir apartman dairesinin geniş salonunda 25 kadınla yedi saat boyunca seksten konuştuk. Biz kimdik, nasıl toplandık, neler konuştuk?
Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir.
İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun öldüğünü duyurdu.
‘Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’ çalışmaları kapsamında oluşturulan altılı masa bugün bir kez daha bir araya geliyor.