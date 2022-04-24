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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 277 vaka, 15 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 277 Covid-19 vakası kaydedildi, 15 kişi öldü.

Bir günde 127 bin 253 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 15 bin 947.

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.