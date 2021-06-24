Akşam Postası / 24 Haziran 2021

ABD, BioNTech’in bilgi formuna ‘nadir görülen kalp rahatsızlığı’ uyarısı ekleyecek

ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (FDA) ergenlerde ve genç yetişkinlerde ‘nadir görülen kalp iltihabı’ için Pfizer/BioNTech, ve Moderna Covid-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıkladı.

Boğaziçili akademisyenler: Yönetim kurulu artık kayyımların elinde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, senatonun ‘gayrimeşru yollarla’ gasp edildiğini, ‘kayyım yönetim’in mükerrer oy kullanma yoluyla Üniversite Yönetim Kurulu’nda (ÜYK) çoğunluğu ele geçirdiğini duyurdu.

Korkmaz ‘yeni Sarraf’ iddiasını kabul etmedi

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki ‘kara para aklama’ suçlamasını kabul etmedi. Paranın kendisine kredi olarak geldiği söyleyen Korkmaz, “Amerika’daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

AB sayıyı az buldu, daha fazla göçmeni Türkiye’ye göndermek istiyor

Avrupa Birliği, 2016 yılında imzalanan ‘Göçmen Geri Kabul Anlaşması’ çerçevesinde Türkiye’ye gönderdiği düzensiz göçmen sayısının yetersiz olduğu görüşünde. Ortaya çıkan gizli raporlar Avrupa Komisyonu’nun iade sayıları için ‘başarısızlık‘ değerlendirmesi yaptığını ortaya koyuyor.

İmamoğlu ‘illüzyon’u yerinde anlattı: Temeli atılan Kanal İstanbul değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi günü Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli atılıyor” diye açıklanan töreni ‘illüzyon’ diye nitelendirdi. O törenin Kanal İstanbul temel atma töreni olmadığının altını çizen İmamoğlu, projenin önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu olduğunu belirtti.

UBS, yıl sonu dolar tahmini 9,30’a yükseltti

İsviçre merkezli finans devi UBS, yıl sonu dolar tahminini 9 liradan 9,30’a çıkardı.

AKP’li Özhaseki: Oyumuz yüzde 45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oylarının yüzde 45 olduğunu söyledi.

Van Gölü’nde dip çamuru temizliği: 15 günde 6 bin metreküp çıkarıldı

Van Gölü’nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında, İskele sahilinde 45 tonluk platform üzerindeki 17 metrelik paletli ekskavatörle 15 günde 6 bin metreküp balçık çıkarıldı.

UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Uygulamanın önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı açıklandı.

10 ay boyunca Covid-19’la yaşadı, 42 kez pozitif çıktı

Britanya’da binlerce insan gibi Dave Smith de geçen yıl ilk dalganın başlarında corona virüsüne yakalandı. Ancak Covid-19’u atlatanların çoğu, virüsü vücudundan birkaç haftada atarken o neredeyse 10 ay boyunca virüsle yaşadı.

Elektrik beş ayda yüzde 25 zamlandı

Elektrik ticaretinde gösterge olarak kabul edilen piyasa takas fiyatı son beş ayda yüzde 25’lik artışla megavatsaat (MWh) başına 382 liraya çıktı.

AB’den, ‘uçak kaçıran’ Belarus’a sert ekonomik yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), zorla uçak indiren Belarus’a sert ekonomik yaptırımlar uygulayacak.

Britanya’da, ‘abur cubur’ reklamlarına yasak geliyor

Britanya’da hükümet, 2023 yılından itibaren internet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarını temelli olarak, TV’lerdekileri ise saat 21:00’den önce yasaklamayı planlıyor.

UEFA’nın ışıklandırmaya engel olduğu Allianz Arena’da gökkuşağı bayrağı dalgalandı

Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın Münih kentinde dün gece EURO 2020 kapsamında oynanan Almanya-Macaristan maçına LGBTİ+ hareketinin sembolü gökkuşağı bayrağı damgasını vurdu.

Fahri trafik müfettişi 50 günde 1633 kişiye ceza yazdı

Trabzon’da yaşayan fahri müfettiş B.T., 50 günde tam 1633 kişiye ceza yazınca görevine son verildi.

Anti virüs yazılımcısı McAfee, ABD’ye iade kararından saatler sonra hücresinde ölü bulundu

Fotoğraf: Reuters

Anti virüs programı yazılımcısı John McAfee (75), vergi kaçırmakla suçlandığı ABD’ye iadesinin kararlaştırılmasından saaatler sonra İspanya’nın Barcelona kentindeki cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.

Trende tanıştıkları kişiden alıp diktiler; dünyanın en pahalı mangolarından çıktı: Kilosu 31 bin lira

Fotoğraf: Hindustan Times

Hindistan’ın Jabalpur kentinde yaşayan bir çift, trende tanıştıkları birinden aldıkları mango tohumlarını ekti. İki yıl önce ağaçlar yeşerip meyve verdiğinde dünyanın en kıymetli mangolarına sahip olduklarını anladı. Kilosu 270 bin rupi (31 bin 526 lira) olan meyveleri korumak için güvenlik görevlisi tuttular.

Birkaç hafta ömrü kalan adam ölmeden önce hayranı olduğu James Bond’un son filmini izlemek istiyor

Fotoğraf: Reuters

James Bond’un büyük hayranı olan ve kanser nedeniyle birkaç hafta ömrü kalan adamın ölmeden önce isteği serinin son filmini izleyebilmek.