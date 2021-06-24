Avrupa Konseyi’nden Soylu ve Gül’e: LGBTİ+’lara nefret söylemini bırakın

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bir mektup yazarak ‘LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söyleminin bırakılmasını’ istedi.

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Mijatovic, hükümetin ‘terörizmle mücadele adı altında sivil toplum örgütlerine, toplantı ve gösteri hakkına getirdiği kısıtlamaların LGBTİ+’ları de olumsuz etkilediğini’ belirtti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 17 Haziran’da gönderilen ve bugün kamuoyuna açıklanan mektupta Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yazdığı üzere LGBTİ+ bireylerin toplantı ve gösteri hakkını korumakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Mektupta 2003’ten itibaren İstanbul’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’nün yasaklandığını, Ankara’da tüm LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığını, pek çok başka kentte de benzer yasakların devrede olduğunu hatırlatan Mijatovic, Soylu ve Gül’e “Sizleri LGBTİ+ etkinlikleri üzerindeki yasakları kaldırıp bu etkinliklerin güvenliğini sağlayarak LGBTİ+’ların barışçıl toplanma hakkını korumaya davet ediyorum” dedi.

Avrupa Konseyi yetkilisi, bugün yayınlanan mektubunda “Aralarında bazı üst düzey hükümet üyeleri ve kamu görevlilerinin de olduğu Türkiye’deki bazı politikacıların ve kanaat önderlerinin homofobik anlatıları ve nefret dolu söylemlerindeki artıştan endişe duyuyorum” diyerek şunları söyledi: “Bu vesileyle İstanbul Sözleşmesi’nin, ailelerin dağılmasının esas nedeni olan şiddeti engelleyerek ailenin temellerini koruduğunu hatırlatmak isterim.”

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın homofobik söylemlerini kınayan İstanbul, Ankara ve Diyarbakır Baroları’na soruşturma açılmasına karşı açıklama yapmıştım” diyen Mijatovic ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin gözaltına alınmasını ‘en çarpıcı örnekler’ diye niteledi.

Mijatovic, Bakan Soylu ve Bakan Gül’e yönelik çağrısını şöyle bitirdi: “Sizleri Türkiye’deki LGBTİ+’ların haklarını etkili bir şekilde korumaya ve bu negatif trendleri tersine çevirmeye davet ediyorum. Bunun için ilk adım kamu yetkililerin, siyasetçilerin ve kanaat önderlerinin nefret söylemini ve LGBTİ+’ları damgalayan şeyler söylemeyi bırakması, bu tür söylemlere karşı çıkıp net bir şekilde kınamasıdır. Türkiye’nin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün LGBTİ+’lar için de güvence altına alınması gerekir.”