Anti virüs yazılımcısı McAfee, ABD’ye iade kararından saatler sonra hücresinde ölü bulundu

Anti virüs programı yazılımcısı John McAfee (75), vergi kaçırmakla suçlandığı ABD’ye iadesinin kararlaştırılmasından saaatler sonra İspanya’nın Barcelona kentindeki cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.

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Kentin sıınırlarında yer aldığı Katalonya özerk bölgesinin adalet bakanlığı, hapishane doktorlarının McAfee’yi hayata döndürmeye çalıştıklarını ama başarısız olduklarını, ‘her şeyin intihara işaret ettiğini’ açıkladı.

İlk ticari anti-virüs yazılımını satışa çıkaran firmayı McAfee Assoricates’i 1987 kuran McAfee, milyarlarca dolarlık bir sektör yaratmıştı. Şirket, 2011 yılında 7,6 milyar dolara Intel’e satmıştı.

Ekim 2020’de Türkiye’ye gelmek üzere uçağa binerken İspanya’da tutuklanan McAfee, danışmanlık çalışmalarından, yaptığı konuşmalardan, kripto para birimlerinden ve hayatının kitap olarak yayınlanması için yaptığı telif satışlarından milyonlarca dolar kazanmasına rağmen dört yıl boyunca vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, McAfee’nin gelirini paravan isimlerin banka hesaplarına yatırarak ve kripto para hesapları üzerinden işlem yaparak vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürmüştü. McAfee ise kendisine yapılan suçlamaların siyasi olduğunu ve ABD’ye gönderilirse hayatının geri kalan kısmını cezaevinde geçireceğini savunmuştu.

İspanya’da mahkeme dün sabah McAfee’nin iadesini kararlaştırdı. Bu karardan saatler sonra ölü bulunan McAfee’nin avukatı Nishay Sanan, onun bütün suçlamalarla mücadele etmeye kararlı olduğunu belirterek, “Bu adam bir savaşçıydı” dedi.

Britanya’da dünyaya gelen McAfee, hem ABD hem Britanya vatandaşıydı. 1980’lerde anti virüs yazılımı McAfee VirusScan’i piyasaya sürdüğünde ismini dünya duymuştu.