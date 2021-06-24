Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Özhaseki: Oyumuz yüzde 45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oylarının yüzde 45 olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş’ta konuşan AKP’li yönetici, kendi belediyelerinin hizmet etmesinin yanında ‘gönül belediyeciliği’ yaptığını, büyük projelerin tamamının 2000 sonrasında uygulamaya konduğunu ifade etti.


Özhaseki, 2004’te AKP olarak yerel seçimlere girdiklerini, oylarının yüzde 40’lar civarında bulunduğunu, 2009 ve 2014’te de bunun devam ettiğini söyledi.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Son seçimlerde Ankara, İstanbul’a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor. ‘Sorunları kim çözer’ diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor.”

‘Taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin’

Özhaseki, ‘Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin’den başlayarak CHP’li belediyelerin göz ucuyla takip edilmesi gerektiğini’ belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş.”

Ahmet Hakan: AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor, düşüş var mı?

AKP’ye göre ‘öteki’ anketler manipülasyon

SON HABERLER

Nefes alamıyoruz

Şu son bir haftada olan bitenler normal bir ülkeyi bir hayat boyu depresyona sokmaya yeterdi muhtemelen.
Sanki Kavafis’in ‘Bu şehir arkandan gelecektir’i ile ‘Barbarları Beklerken’i iç içe geçmiş gibi…

Korkmaz ‘yeni Sarraf’ iddiasını kabul etmedi

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki ‘kara para aklama’ suçlamasını kabul etmedi. Paranın kendisine kredi olarak geldiği söyleyen Korkmaz, “Amerika’daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

10 ay boyunca Covid-19’la yaşadı, 42 kez pozitif çıktı

Britanya’da binlerce insan gibi Dave Smith de geçen yıl ilk dalganın başlarında corona virüsüne yakalandı. Ancak Covid-19’u atlatanların çoğu, virüsü vücudundan birkaç haftada atarken o neredeyse 10 ay boyunca virüsle yaşadı.