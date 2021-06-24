AKP’li Özhaseki: Oyumuz yüzde 45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oylarının yüzde 45 olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş’ta konuşan AKP’li yönetici, kendi belediyelerinin hizmet etmesinin yanında ‘gönül belediyeciliği’ yaptığını, büyük projelerin tamamının 2000 sonrasında uygulamaya konduğunu ifade etti.

Özhaseki, 2004’te AKP olarak yerel seçimlere girdiklerini, oylarının yüzde 40’lar civarında bulunduğunu, 2009 ve 2014’te de bunun devam ettiğini söyledi.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Son seçimlerde Ankara, İstanbul’a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor. ‘Sorunları kim çözer’ diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor.”

‘Taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin’

Özhaseki, ‘Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin’den başlayarak CHP’li belediyelerin göz ucuyla takip edilmesi gerektiğini’ belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş.”