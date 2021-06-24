Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor, düşüş var mı?

AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor? AK Parti’de düşüş var mı? Varsa ne boyutta?

İşte bu soruların cevabını almak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e başvurdum. Şen, Tarafsız Bölge’de AK Parti’nin masasındaki anketlerin sonucunu açıkladı. Dikkatinize sunuyorum:


Elimizde yapılmış çeşitli anketler var. Bu anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 38/yüzde 40 arasında değişiyor.

AK Parti, yüzde 49’u görmüş bir parti. Buna bakarsak büyük düşüş diyebiliriz. AK Parti, son seçimde yüzde 42.5 oy aldı. Buna göre de düşüş var ama daha az oranda.

AK Parti’nin yüzde 20’leri gördüğü doğru değil. Yaptığımız hiçbir araştırmada yüzde 38’in altını görmedik.

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Nefes alamıyoruz

Şu son bir haftada olan bitenler normal bir ülkeyi bir hayat boyu depresyona sokmaya yeterdi muhtemelen.
Sanki Kavafis’in ‘Bu şehir arkandan gelecektir’i ile ‘Barbarları Beklerken’i iç içe geçmiş gibi…

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı düşüşte

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, Borsa İstanbul’da nisanda rekor kıran bakiyeli yatırımcı sayısı mayısta düşüşe geçti. Ayrıca yılın ilk beş ayında yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında yüzde 21 oranında azalma var.