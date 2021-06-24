Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.


EngelliWeb’in haberine göre Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ erişime engellendi.

İlgili platformların Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen karar henüz uygulanmadı.

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, söz konusu platformlar ‘https’ protokolü kullandığı için Türkiye’deki erişim sağlayıcılarının bu adresleri engelleyemediğini bildirdi.

“Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir” diyen Akdeniz, şunları kaydetti: “Türkiye’de Twitter, YouTube ve Instagram’ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar ‘dize geldi.’ Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.”

Peker’den Soylu’ya: Al sana suç duyurusunda bulunuyorum

Peker: Yakalanan kokainlerin orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağım

Peker’den ‘sezon finali’

Peker: Suikast yönünde bilgi olduğu için video çekmem mümkün olmuyor

Peker: Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum

Peker’den Demirören’e: Unuttum sanma

Peker yeni videoda kim için ne dedi?

Peker’den 9’uncu video: Ben pisliksem pislik silsilesinin en alt seviyesindeyim

Peker 8’inci videoda Erdoğan’a seslendi: Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi

Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Peker 5’inci videoda Soylu’ya seslendi: Her hafta bir kere canını yakacağım

Peker’den 4’üncü video: Soylu bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi

Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

Sedat Peker’den ikinci video: AKP’li Tolga Ağar’ı işaret etti

‘Devlet büyükleri’ Sedat Peker’e teminat vermiş: Bana yapılanlar telafi edilecek

SON HABERLER

10 ay boyunca Covid-19’la yaşadı, 42 kez pozitif çıktı

Britanya’da binlerce insan gibi Dave Smith de geçen yıl ilk dalganın başlarında corona virüsüne yakalandı. Ancak Covid-19’u atlatanların çoğu, virüsü vücudundan birkaç haftada atarken o neredeyse 10 ay boyunca virüsle yaşadı.

AB sayıyı az buldu, daha fazla göçmeni Türkiye’ye göndermek istiyor

Avrupa Birliği, 2016 yılında imzalanan ‘Göçmen Geri Kabul Anlaşması’ çerçevesinde Türkiye’ye gönderdiği düzensiz göçmen sayısının yetersiz olduğu görüşünde. Ortaya çıkan gizli raporlar Avrupa Komisyonu’nun iade sayıları için ‘başarısızlık’ değerlendirmesi yaptığını ortaya koyuyor.

İmamoğlu ‘illüzyon’u yerinde anlattı: Temeli atılan Kanal İstanbul değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi günü Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli atılıyor” diye açıklanan töreni ‘illüzyon’ diye nitelendirdi. O törenin Kanal İstanbul temel atma töreni olmadığının altını çizen İmamoğlu, projenin önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu olduğunu belirtti.