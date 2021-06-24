Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

EngelliWeb’in haberine göre Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ erişime engellendi.

İlgili platformların Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen karar henüz uygulanmadı.

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, söz konusu platformlar ‘https’ protokolü kullandığı için Türkiye’deki erişim sağlayıcılarının bu adresleri engelleyemediğini bildirdi.

“Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir” diyen Akdeniz, şunları kaydetti: “Türkiye’de Twitter, YouTube ve Instagram’ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar ‘dize geldi.’ Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.”

Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar "dize geldi". Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 24, 2021

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