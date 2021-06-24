Diken

Yaramazlara biraz batar!

Birkaç hafta ömrü kalan adam ölmeden önce hayranı olduğu James Bond’un son filmini izlemek istiyor

James Bond’un büyük hayranı olan ve kanser nedeniyle birkaç hafta ömrü kalan adamın ölmeden önce isteği serinin son filmini izleyebilmek.

Filmin geçen yıl nisanda gösterime girmesi planlanmıştı. Fotoğraf: Reuters

No Time To Die‘ filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle defalarca ertelenmişti. Filmin, eğer yeniden bir erteleme olmazsa, 1 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.


Britanya’da yaşayan 57 yaşındaki James Millar o kadar büyük bir Bond hayranı ki yaşadığı evin adı Bond’un kulübesi, kapısında Bond temalı paspas duruyor, evinde onlarca Bond kitabı ve DVD’si var. Duvarlarını James Bond posterleri süslüyor, filmde kullanılan arabaların modelleri raflarnıı dolduruyor.

Kızı Remy Millar, Twitter’da babasının evinden bir video paylaşıp “Birkaç hafta ömür kaldı. Filmin gösterim tarihine kadar yaşamayacak. Yardımcı olur musunuz” sözleriyle filmin uluslararası dağımtımcısı Universal Pictures’ı etiketledi.

Paylaşım binlerce beğeni ve retweet aldı.

Variety’ye konuşan Millar şunları söyledi: “Babamın kanseri gibi bir teşhis konduğunda hayatın bütün zevkleri sizden alınıyor: tatlar, kokular, hareket etme, özgürlük, rahatlık, olasılıklar… Babama tutukuyla sevdiği bu serinin içinde birkaç saatliğine kendini kaybedebileceği ve gerçeği unutabileceği bir mola olsun istiyorum.

Millar ailesinin bu isteği için yapımcı Eon Productions ve dağıtımcı Universal Pictures’la iletişime geçildiği belirtildi.

SON HABERLER

Nefes alamıyoruz

Şu son bir haftada olan bitenler normal bir ülkeyi bir hayat boyu depresyona sokmaya yeterdi muhtemelen.
Sanki Kavafis’in ‘Bu şehir arkandan gelecektir’i ile ‘Barbarları Beklerken’i iç içe geçmiş gibi…

Korkmaz ‘yeni Sarraf’ iddiasını kabul etmedi

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki ‘kara para aklama’ suçlamasını kabul etmedi. Paranın kendisine kredi olarak geldiği söyleyen Korkmaz, “Amerika’daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

10 ay boyunca Covid-19’la yaşadı, 42 kez pozitif çıktı

Britanya’da binlerce insan gibi Dave Smith de geçen yıl ilk dalganın başlarında corona virüsüne yakalandı. Ancak Covid-19’u atlatanların çoğu, virüsü vücudundan birkaç haftada atarken o neredeyse 10 ay boyunca virüsle yaşadı.