Birkaç hafta ömrü kalan adam ölmeden önce hayranı olduğu James Bond’un son filmini izlemek istiyor

James Bond’un büyük hayranı olan ve kanser nedeniyle birkaç hafta ömrü kalan adamın ölmeden önce isteği serinin son filmini izleyebilmek.

Filmin geçen yıl nisanda gösterime girmesi planlanmıştı. Fotoğraf: Reuters

‘No Time To Die‘ filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle defalarca ertelenmişti. Filmin, eğer yeniden bir erteleme olmazsa, 1 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Britanya’da yaşayan 57 yaşındaki James Millar o kadar büyük bir Bond hayranı ki yaşadığı evin adı Bond’un kulübesi, kapısında Bond temalı paspas duruyor, evinde onlarca Bond kitabı ve DVD’si var. Duvarlarını James Bond posterleri süslüyor, filmde kullanılan arabaların modelleri raflarnıı dolduruyor.

Kızı Remy Millar, Twitter’da babasının evinden bir video paylaşıp “Birkaç hafta ömür kaldı. Filmin gösterim tarihine kadar yaşamayacak. Yardımcı olur musunuz” sözleriyle filmin uluslararası dağımtımcısı Universal Pictures’ı etiketledi.

My dad is a lifelong James Bond fan. But he's been given weeks to live at the age of 57, and he won't make it to the #NoTimeToDie release date. Please can anyone help? I've made a video for more detail. Cc @007 @UniversalPics pic.twitter.com/MViAnvsIge — Remy Millar (@remymillar) June 21, 2021

Paylaşım binlerce beğeni ve retweet aldı.

Variety’ye konuşan Millar şunları söyledi: “Babamın kanseri gibi bir teşhis konduğunda hayatın bütün zevkleri sizden alınıyor: tatlar, kokular, hareket etme, özgürlük, rahatlık, olasılıklar… Babama tutukuyla sevdiği bu serinin içinde birkaç saatliğine kendini kaybedebileceği ve gerçeği unutabileceği bir mola olsun istiyorum.“

Millar ailesinin bu isteği için yapımcı Eon Productions ve dağıtımcı Universal Pictures’la iletişime geçildiği belirtildi.