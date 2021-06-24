Elektrik beş ayda yüzde 25 zamlandı

Elektrik ticaretinde gösterge olarak kabul edilen piyasa takas fiyatı son beş ayda yüzde 25’lik artışla megavatsaat (MWh) başına 382 liraya çıktı.

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Dünya’dan Mehmet Kara’nın haberine göre Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi EPİAŞ tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasası’nda (GÖP) oluşan ve sektörde referans fiyat olarak kullanılan piyasa takas fiyatında (PTF) son dönemde hızlı bir yükseliş gözlemlendi.

Nisan ayına kadar yaklaşık 290-310 lira aralığında oluşan spot elektrik fiyatı 20 Haziran’da 362,19 lira olmuştu. Fiyat 21-24 Haziran arasında önce 419,78 liraya fırladı, sonra 481 liraya kadar çıktı.

Ocak ayında 298 lira seviyesinde belirlenen megavatsaat başına spot elektrik fiyatları ortalaması ise şubat ayında 287 liraya geriledikten sonra mart ayında 311 lira, nisanda 312 lira, mayısta 361 lira ve haziran ayı ilk 24 gününde ise 382 liraya yükseldi.