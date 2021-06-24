Trende tanıştıkları kişiden alıp diktiler; dünyanın en pahalı mangolarından çıktı: Kilosu 31 bin lira

Hindistan’ın Jabalpur kentinde yaşayan bir çift, trende tanıştıkları birinden aldıkları mango tohumlarını ekti. İki yıl önce ağaçlar yeşerip meyve verdiğinde dünyanın en kıymetli mangolarına sahip olduklarını anladı. Kilosu 270 bin rupi (31 bin 526 lira) olan meyveleri korumak için güvenlik görevlisi tuttular.

Fotoğraf: Hindustan Times

Rani ve Sankalp Parihar, 2017’de, meyve fidanı ve tohum almak için Çennay kentine gitmek üzere trene bindi. Akıllarında hindistan cevizi vardı. Yolculuk sırasında tanıştıkları bir yolcuyla sohbet ederken planlarından bahsetti. O da onlara nadir bulunan bir mango türünden vermeyi teklif etti. Parihar çifti bu nadir türün değerinden habersiz kabul etti. Çennay’dan başka fidanlar da aldılar ve eve dönüp ağaçlarının meyve vermesini beklediler.

2020’de ürün alınca o mangoların diğerlerinden çok farklı olduğunu gördüler. Sankalp Parihar, “Ben adlarını, hangi tür olduklarını bilmiyordum annemin adıyla, Damini diye adlandırıyordum. Ancak biraz araştırınca çok özel ve pahalı bir tür olduğunu anladık. Miyazaki denen, kökeni Japonya’ya dayanan türmüş” dedi.

Fotoğraf: ANI (Twitter)

İkilinin bahçelerinde, Afganistan’da yetişen ‘nur cihan’ adlı mangodan sonra dünyanın en pahalı türü olduğu bilgisi yaşadıkları yerde yayıldı. Bahçe, mangolar çok değerli olduğu için hırsızların hedefi oldu. 14 mango çalındı. Sadece Jabalpur’dan değil başka yerlerden de teklifler geldi. Binlerce rupi teklif ettiler.

Tesadüfen aldıkları ve yıllarca kıymetini bilmedikleri mangoların değerin anlayan çift sonunda bahçeyi koruyabilmek için dokuz köpek aldı, üç de güvenlik görevlisini işe aldı.

Mumbai’de yaşayan bir kuyumcunun ağaçlar ve meyverleri için, “Ne kadar isterseniz vermeye hazırım” dediğini anlatan Rani Parihar, “Biz kesinlikle satmayacağız. Şu an 150 Miyazaki ağacımız var sadece dördü meyve vermiş durumda ama diğerlerinin de vermesini bekleyeceğiz. İşimizi genişleteceğiz” dedi.

India Today gazetesinde yer alan bilgiye göre Miyazaki mangosu Japonya’daki aynı adlı kentte 1984’te yetiştirildi. Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri. Endonezya, Bangladeş ve Filipinler’de de yetişyor. Sıcak iklim ve uzun süre güneş ışığına ihtiyaç duyan, yumurta biçimindeki bu özel mangoların bir tanesinin ağırlığı 350-900 gram ağırlığında. Diğer türlerden yüzde 15 daha fazla şeker içeriyor. Hindistan’da ender rastlanıyor.