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Yaramazlara biraz batar!

UBS, yıl sonu dolar tahmini 9,30’a yükseltti

İsviçre merkezli finans devi UBS, yıl sonu dolar tahminini 9 liradan 9,30’a çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

UBS’in revizesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) giderek para politikasında sıkılaşmaya işaret eden şahinleşen tutumu, cari açık, devam eden salgın riskleri ve para politikalarındaki belirsizlik etkili oldu.


UBS, geçen nisan ayında 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini 8,60’tan 9’a yükseltmişti.

Hazırlanan raporda ayrıca 2021’in üçüncü çeyreği için yapılan tahmin 8,80’den 9’a çıkarken, 2022’nin ikinci çeyreği için yapılan tahmin de 9,40’dan 9,70’e geldi.

Geçtiğimiz hafta yüzde 6’ya yakın yükselen dolar kuru 8,80’e kadar dayanmış daha sonra bir miktar geri çekilmişti.

Merkez Bankası (MB) beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 8,9 çıkmıştı.

UBS dolar/TL tahminini 9 liraya çıkardı

Yıl sonu dolar/TL tahmini: 8,9

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