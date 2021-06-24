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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’nın ışıklandırmaya engel olduğu Allianz Arena’da gökkuşağı bayrağı dalgalandı

Almanya’nın Münih kentinde dün gece EURO 2020 kapsamında oynanan Almanya-Macaristan maçına LGBTİ+ hareketinin sembolü gökkuşağı bayrağı damgasını vurdu.

Fotoğraflar: Reuters

Macaristan geçen hafta parlamentodan geçen eşcinsellik karşıtı yasal düzenleme nedeniyle Avrupa ülkelerinin eleştiri oklarının hedefindeydi. UEFA, Allianz Arena’nın LGBTİ’lerle dayanışma amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılmasını reddetmişti.


Maç öncesi stadtçevresine toplanan binlerce kişi gökkuşağı bayrakları ve kostümleriyle desteğini gösterdi.

Maç başlamadan önce Macaristan milli marşı çaldığı sırada Almanya forması giyen bir genç elinde gökkuşağı bayrağıyla sahaya indi. Kısa sürede yakalanan taraftar sahadan çıkarıldı.

Tribünlerde de maskeden bayrağa gökkuşağı renkleri taşıyan taraftar hem UEFA’nın tavrını hem de Macaristan’ın homofobik yasal düzenlemesini protesto etti.

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