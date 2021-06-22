UEFA, Allianz Arena’yı ‘gökkuşağı’na kapattı

UEFA, 28 Haziran’da EURO 2020 kapsamında Münih’te oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Allianz Arena’nın LGBTİ’lerle dayanışma amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılmasını reddetti.

Fotoğraf: FC BAYERN MUNICH

UEFA’dan yapılan açıklamada gerekçe olarak ‘siyasi bağlam’ gösterildi.

Macaristan parlamentosu, 15 Haziran’da LGBTİ+ bireylerin haklarını daha da kısıtlayan bir dizi yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Almanya A Milli Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer ise düzenlemelere tepki olarak Fransa ve Portekiz maçlarında gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandı takmış, UEFA girişimi ‘siyasi‘ olarak niteleyerek soruşturma başlatmıştı. Ancak UEFA, tepkilerin arından bu soruşturmayı durdurmuştu.

UEFA’nın Allianz Arena kararının ardından ise Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ve FC Köln harekete geçti. Her iki takımın statlarının maç günü LGBTİ ışıklarıyla renklendirileceği açıklandı.