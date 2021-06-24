Van Gölü’nde dip çamuru temizliği: 15 günde 6 bin metreküp çıkarıldı

Van Gölü’nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında, İskele sahilinde 45 tonluk platform üzerindeki 17 metrelik paletli ekskavatörle 15 günde 6 bin metreküp balçık çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlıkları, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş belediyelerinin desteğiyle hazırlanan ‘Van Gölü Koruma Eylem Planı’ çalışmaları devam ediyor.

Kirliliğin en büyük nedenlerinden atık su sorununu çözmek için, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılan, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayesinde atık suların tamamı arıtılmış olarak Van Gölü’ne deşarj ediyor.

Diğer kirlilik faktörlerini de ortadan kaldırmak için projeler geliştiren belediye, bu kapsamda yıllardır zeminde biriken 450 bin metreküp dip çamurunu da temizlemek için çalışma yürütüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nün, gelecek nesillere tertemiz şekilde bırakılması gereken tarihi bir miras olduğunu söyledi.

Bu ayın başında devreye aldıkları ileri biyolojik arıtma tesisinin göldeki kirliliğin önlenmesine büyük katkı sunacağını vurgulayan Bilmez şöyle konuştu: “Gölümüzü en çok kirleten etken, merkez atık suyuydu. İki yıldır inşaatıyla uğraştığımız arıtma tesisinin devreye girmesiyle bu sorun ortadan kaldırıldı. Tesisin faaliyete başlamasıyla diğer önceliğimiz olan, Van Gölü’ne deşarj edilen atık suyun kıyı sahil şeridinde yarattığı dip çamuru temizliği çalışmasına başladık. Bir taraftan da değişik alternatifler arıyoruz. Arkadaşlarımızı bu konuda araştırma yapmak üzere Kocaeli ve İstanbul’a gönderdik. Orada çamur temizliği yapan firmalarla, belediyelerle görüşmeler yaptık. Kısa sürede belediyemize böyle temizlik yapacak iş makinelerinin kazandırılması yolunu tercih ettik. Bundan sonraki görevimiz çamuru tamamen zeminden temizlemek.”