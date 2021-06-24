Fahri trafik müfettişi 50 günde 1633 kişiye ceza yazdı

Trabzon’da yaşayan fahri müfettiş B.T., 50 günde tam 1633 kişiye ceza yazınca görevine son verildi.

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Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre kentte çok sayıda sürücüye emniyet şeridi ihlalinden ceza yazıldı.

Cezalar tebliğ edilince sürücüler, yolun emniyet şeridi değil dönüş yolu olduğunu belirterek karara itiraz etti. İtirazların çokluğu nedeniyle cezaların yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldı.

Buna göre B.T.’nin mayıs ayında 1010, haziranın ilk 20 gününde ise 623 kişiye ceza yazdığı belirlendi. Cezaların her biri 1339 liraydı.

B.T.’nin müdürü olduğu işyerinin önünde otururken ceza yazdığı belirtildi. Ocak ayından beri fahri müfettişlik yapan B.T.’nin görevine son verildi.