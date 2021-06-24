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Yaramazlara biraz batar!

AB’den, ‘uçak kaçıran’ Belarus’a sert ekonomik yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), zorla uçak indiren Belarus’a sert ekonomik yaptırımlar uygulayacak.

Fotoğraf: Reuters

Belarus, 24 Nisan’da muhalif gazeteci Roman Protaseviç’i gözaltına almak için Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını sahte bomba ihbarıyla savaş uçağı eşliğinde zorla başkent Minsk’e indirmişti. Rynair’a ait uçağın iniş yapmasının ardından 26 yaşındaki gazeteci gözaltına alınmıştı.


Yaptırımlar arasında AB şirketlerinin bankacılık, petrol ürünleri ve ülkenin ana ihracatı olan potasyum gibi sektörlerde mal ithal etmesinin veya Belaruslu şirketlerle iş yapmasının yasaklanması yer alıyor.

Reuters’a konuşan diplomatlar, sert yaptırımlar uygulama kararının, tipik olarak yavaş hareket eden AB standartlarına göre olağanüstü bir hızla alındığını ve hükümetlerin olaya ‘ne kadar ciddi baktığını yansıttığını’ söyledi.

Belarus’a, AB piyasalarına erişim de artık sınırlı. Ayrıca, birlik ülkeleri Belarus hükümetine veya kamu kurum ve kuruluşlarına sigorta sağlayamayacak. Avrupa Yatırım Bankası ülkeye kredi vermeyi durduracak.

AB, daha önce Doğu Avrupa ülkesine hava sahasını kapatmış, uçuşları kısıtlamıştı.

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