Pfizer yetkilisi: BioNTech Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın İsrail tıbbi direktörü Alon Rappaport, şirketin Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’le ortak geliştirdiği aşının Delta (Hint) varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.

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Rappaport, bulgunun ‘laboratuvar araştırmaları ve Delta varyantının Britanya varyantını geçtiği yerlerden elde edilen veriler ışığında oluştuğunu’ söyledi.

BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin de geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de uygulanan aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise ülkede aşının Delta varyantı karşısındaki etkinliğini ölçmek için henüz yeterli veri olmadığını savundu.

Delta varyantı

‘B.1.617’ olarak da adlandırılan Delta varyantı, Hindistan’da Covid-19 vakasında artışı tetiklemiş ve 40’tan fazla ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen ay, yüksek bulaşıcılığına atıfta bulunarak Delta varyantı için ‘endişe verici bir değişken’ olarak nitelendirmişti.

Önceki semptomların birçoğu artık aynı değil ancak ateş hala en belirgin belirtilerden. Delta’nın kendini soğuk algınlığına benzer şekilde gösterdiğini söyleyen yetkililer, insanların farkına varamamasından endişeli. Çünkü bu, yayılma hızını da artıran etkenlerden.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü açıklamasına göre söz konusu varyanttan Türkiye’de 134 vaka tespit edildi.