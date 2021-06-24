Britanya’da, ‘abur cubur’ reklamlarına yasak geliyor

Britanya’da hükümet, 2023 yılından itibaren internet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarını temelli olarak, TV’lerdekileri ise saat 21:00’den önce yasaklamayı planlıyor.

Fotoğraf: Press Association

Başbakan Boris Johnson’ın obeziteyle mücadele planı kapsamında bugün açıklaması beklenen yeni düzenlemeler yağ, tuz ve şeker miktarı yüksek, ‘sağlığa zararlı’ diye nitelendirilen ürünlerin tanıtımına kısıtlama getirecek. Düzenlemenin TV yayınlarında yılda 200 milyon sterlinlik (2,4 milyar lira) kazanç kaybına neden olması bekleniyor. Dünyadaki ‘en katı kurallar’ olarak nitelendiriliyor.

Sanal ortamdaki yasak ise Facebook’taki reklamlardan Google’daki paralı arama sonuçlarına, Twitter ve Instagram’daki paralı tanıtımlara çok şeyi içeriyor. Britanya’da, internet üzerinden gıda ürünlerinin reklamları için yılda 400 milyon sterlini (4,83 milyar lira) aşkın para harcanıyor.

Johnson’ın düzenlemeye geçen yıl ‘corona’ya yakalandıktan sonra, aşırı kilolu kişilerin Covid-19’a yakalanma riskinin veya hastalıktan ölme riskinin daha yüksek olduğunu öğrenince sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.

Düzenlemede bazı istisnalar olacak; 250 çalışanı olan küçük ve orta ölçekli şirketlere gıda ürünlerinin reklamlarını sürdürme izni verilecek. McDonald’s gibi fast food zincirleri sadece yüksek miktarda yağ, şeker, tuz içermeyen ürünlerinin reklamını yayınlatabilecek belirtilen saatlerde ve internette. Kısıtlamalara hangi ürünlerin dahil edilip edilmeyeceği birkaç yılda bir değerlendirilecek liste yenilenecek.

Araştırmalara göre ülkedeki üç ilkokul çocuğundan biri obez, yetişkinlerde bu oran üçte ikiye kadar çıkıyor.