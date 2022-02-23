Akşam Postası / 23 Şubat 2022

Zeytinlik alana AVM projesinde CHP’li belediyeden geri adım

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Zeytin ağaçlarının bulunduğu alanı 23 yıl kullanım hakkıyla alışveriş merkezi yapılmak üzere İbrahim Tatlıses’in şirketine veren Balıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesinin belediyesi, ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

Polis okulu için ağaç kıyımı: Ormanımıza işgalci güç gibi saldırıyorlar

Fotoğraf: İrfan Sönmez

Elazığ’ın en önemli ormanlık alanlarından Hankendi Kuştepe’de, polis okulu inşaatı için 30 yıllık yüzlerce ağaç katledildi.

BAE’den Sedat Peker’in tutuklanması talep edildi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

İBB’nin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 5 bin yeni taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi.

Ukrayna’da OHAL ilanı, 18-60 yaş arası askere çağrılıyor

Ukrayna en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rusya’nın askeri etkinlik gösterdiği Donetsk ve Luhansk dışında kalan tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

Uzaklaştırma kararı yine yetmedi, bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı verilen boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

TTB başkanı ‘büyük resim’e baktı: Hasta ile hekim arasındaki güven ortadan kalktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlıktaki şiddet nedeniyle, hekimlerin ‘ciddi kaygılarla’ çalıştığını belirterek, “Hasta-hekim ilişkisinin temelindeki güven duygusu ortadan kalktı” dedi.

Enflasyonu TÜİK’ten yüksek hesaplayan ENAG’a şimdi de vergi sopası

Resmi rakamının çok üstünde bir enflasyon oranı açıkladıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şimdi de vergi incelemesiyle karşı karşıya.

Erdoğan: Rusya ve Ukrayna’dan vazgeçmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirirken her iki ülkeden de vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, NATO’nun tavrını artık belirlemesi gerektiğini kaydetti.

YouTube ‘Ermeni soykırımı’ haberi nedeniyle Artı TV’nin hesabını kısıtladı

YouTube, Artı TV’nin canlı yayın için kullandığı ve programlarını yüklediği hesaba ‘Ermeni soykırımı’ videosu nedeniyle bir hafta süreyle kısıtlama getirildi.

Dr. Ebru Ergin Bakar’a saldırmakla suçlanan hastanın tutuklanması istendi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Feray Yelmen’in ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanması talep edildi.

HDP’den kanun teklifi: KYK borçları silinsin

Halkların Demokratik Partisi (HDP), üniversite mezunu gençlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. Teklifte ayrıca öğrencilere verilen 850 liralık kredinin bursa çevrilmesi ve 2 bin 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

Covid tedavisinde kullanılıyor: Üreticisinden sahte Remdesivir uyarısı

Gilead Türkiye, Covid-19 tedavisi için geliştirilen Remdesivir ilacının sahtelerine karşı uyardı.

Karamollaoğlu: 28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat’ta düreceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi partinin 28 Şubat’taki parlamenter sisteme dönüş açıklamasına dair “28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz” dedi.

CHP’li Torun: İLBANK hibelerinin yüzde 99’u ‘cumhur ittifakı’ belediyelerine

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İller Bankası’nın (İLBANK) 2020 yılı hibelerinin yüzde 99’unun ‘cumhur ittifakı’ belediyelerine verildiğini söyledi.

Babacan Erdoğan’ı hedef aldı: Arabuluculuk yapacaktı, Afrika’da geziyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afrika gezisinden yeni dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştirerek Türkiye’nin risklere açık olduğu konusunda uyardı.

‘Inventing Anna’ Netflix’te en çok izlenen İngilizce dizi oldu

Bir dolandırıcının gerçek hikayesinden uyarlanan Netflix dizisi ‘Inventing Anna’, platformun en çok izlenen İngilizce yapımlar listesinde bir hafta içinde birinci sıraya oturdu.

‘Yılın elbisesi’ Düşes Meghan Markle’dan

Düşes Meghan Markle’ın, eşi Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte geçen yıl Oprah Winfrey’ye verdiği söyleşi sırasında giydiği elbise ‘yılın elbisesi’ seçildi.