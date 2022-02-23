CHP’li Torun: İLBANK hibelerinin yüzde 99’u ‘cumhur ittifakı’ belediyelerine

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İller Bankası’nın (İLBANK) 2020 yılı hibelerinin yüzde 99’unun ‘cumhur ittifakı’ belediyelerine verildiğini söyledi.

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Torun, İLBANK’ın 2020 raporuna göre yerel yönetimlerin 102 projesine yüzde 100 hibe desteği verildiğini, desteklerin tamamına yakınının iktidar belediyelerine aktarıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz” sözlerini hatırlatan Torun, CHP’li belediyelerin ayrımcılığa maruz kaldığını savundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son üç yıldaki araç yardımlarının yüze 97’sinin iktidar belediyelerine yapıldığını da hatırlatan Torun, şunları kaydetti: “İLBANK’ın 2020 raporuna göre, yerel yönetimlerin 102 projesine yüzde 100 hibe desteği verilmiş. 132 milyon liralık bu projelerin yüzde 99’uysa cumhur ittifakı belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten muhalefet belediyelerine verilen destekse sadece yüzde 1.”

Raporla partizanlığın ortaya çıktığını ve iktidar belediyelerinin kayrıldığını dile getiren Torun, tabloya tepki gösterdi: “İLBANK’ın musluğu, iktidar belediyelerine bağlanmıştır. Bir süre önce çevre bakanına ‘Hangi belediyelere ne kadar kredi verdiniz’ diye sormuştum. Gelen cevapta ‘Ticari sır, açıklayamayız’ denmişti. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Artık görüyoruz ki mesele ticari sır değil, mesele partizanlıkmış. Erdoğan, bir konuşmasında ‘Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz’ demişti. Vatandaş adına soruyoruz: Bizim belediyelerimizin yüzlerce talebini reddedip tüm kaynakları kendi belediyelerinize aktarmak, ayrımcılık değil de nedir?”