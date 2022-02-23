YouTube ‘Ermeni soykırımı’ haberi nedeniyle Artı TV’nin hesabını kısıtladı

YouTube, Artı TV’nin canlı yayın için kullandığı ve programlarını yüklediği hesaba ‘Ermeni soykırımı’ videosu nedeniyle bir hafta süreyle kısıtlama getirildi.

Artı TV’nin YouTube hesabından iki yıl önce yayınlanan ‘105. yılında 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı!’ başlıklı haber videosu ‘nefret söylemi politikası’ kapsamında yayından kaldırıldı. Yine aynı içerik sebebiyle kanalın canlı yayın yapması ve video yüklemesi bir hafta boyunca engellendi.

Artı TV’nin YouTube’a itirazı ise reddedildi. Kanal yetkililerine göre söz konusu kısıtlamanın nedeni şikayet.